Раскрыта опасность нахождения в невесомости

J Periodontal Res: Невесомость может усугублять воспаление десен

Ученые выяснили: невесомость может усугублять воспаление десен и ускорять разрушение костей, поддерживающих зубы. Исследование, опубликованное в Journal of Periodontal Research, показало, что условия, имитирующие микрогравитацию, усиливают течение пародонтита — одного из самых распространенных хронических заболеваний ротовой полости.

В эксперименте использовали мышей, у которых искусственно вызвали воспаление десен. Часть животных находилась в нормальных условиях, часть — в положении, имитирующем невесомость. У «космических» мышей воспаление оказалось значительно сильнее: наблюдались повышенные уровни воспалительных маркеров, большая потеря костной ткани и более выраженное участие иммунных клеток.

По словам руководителя работы, профессора Захи Бадрана из Университета Шарджи, это первое исследование, связавшее микрогравитацию с прогрессированием пародонтита. Оно поднимает вопрос о необходимости профилактики и мониторинга стоматологических заболеваний у астронавтов — особенно при длительных полетах.

Ученые также отмечают, что их модель может быть полезна и на Земле — например, для изучения состояния десен у пациентов, длительно прикованных к постели, у которых наблюдаются сходные эффекты.

Ранее ученые предложили рассматривать гравитацию не как фундаментальное взаимодействие, а как проявление квантовой энтропии. Исследование объединило идеи общей теории относительности и квантовой механики, вводя новое «G-поле» и связывая гравитацию с распределением информации во Вселенной.