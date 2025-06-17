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20:17, 17 июня 2025Силовые структуры

Россияне захотели отомстить полицейскому и устроили ему засаду

В Ставропольском крае двое россияне напали на оперативника, желая отомстить
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на оперативника отдела уголовного розыска. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, незадолго до нападения в доме одного из подозреваемых прошел обыск по делу о незаконном обороте наркотиков и взрывчатых веществ. Полагая, что инициатором обыска является оперативник, бандиты захотели отомстить. Они устроили засаду, назначив встречу возле памятника «Хачкар» в станице Лысогорской якобы для урегулирования конфликта.

Когда оперативник прибыл на место, мужчины напали на него. Один удерживал его, а второй в это время наносил колющие удары ножом в тело и голову. Однако, полицейский оказал яростное сопротивление, а потому довести свой замысел до конце, злоумышленникам не удалось.

Раненный полицейский обратился за медицинской помощью, а нападавшие вскоре были задержаны и отправлены на время следствия под арест. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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