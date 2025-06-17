Стала известна судьба покинувших Иран российских ученых

ТАСС: Вынужденно покинувшие Тегеран 12 российских ученых прибыли в Москву

В Москву рейсом из Баку прибыли 12 участников научной делегации, которые вынужденно покинули Тегеран из-за обострения обстановки. Об этом журналистам ТАСС сообщила пресс-секретарь Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Алена Исакова.

Как уточнила собеседник агентства, ученые участвовали в «Просветительской экспедиции БРИКС», проходившей в Тегеране с 12 по 14 июня. Отмечается, что возвращение представителей научного сообщества осуществляется при координации фонда.

13 июня Израиль заявил о начале операции «Народ как лев», нанеся удар по иранским ядерным объектам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также официально сообщила об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков раскрыл детали переговоров с США по Ирану. По его словам, соответствующие импульсы передали американской стороне. Он уточнил, что в последние дни на фоне обострения израильско-иранского конфликта подобные обсуждения проходили на профильных международных площадках.