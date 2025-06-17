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15:48, 17 июня 2025Мир

Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана со стороны России и КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не увидел признаков увеличения поддержки Ирана со стороны России и КНДР на фоне эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

«Я не видел ничего такого. Не думаю, что кто-то вообще захочет в это вмешиваться», — сказал он.

Ранее стало известно, что Трамп выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий». «Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете», — объяснил позицию президента чиновник его администрации.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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