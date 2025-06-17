Все военные корабли США покинули военно-морскую базу в Бахрейне

Все корабли ВМС США и союзников вышли в море с военно-морской базы в Бахрейне

Все корабли ВМС США и союзников вышли в море с военно-морской базы в Бахрейне, расположенной на побережье Персидского залива. Об этом сообщает OSINTdefender.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить безопасность своих военных на Ближнем Востоке. По его словам, США контролируют ситуацию и занимаются ее анализом в режиме реального времени.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп решил не помогать и не мешать Израилю атаковать Иран. Об этом американский лидер якобы заявил в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 12 июня.