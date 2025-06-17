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00:15, 17 июня 2025Наука и техника

Зафиксировано опасное воздействие глобального потепления на здоровье

Nat Commun: Глобальное потепление связали с ростом обструктивного апноэ сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Глобальное потепление может существенно ухудшить качество сна: высокая температура воздуха связана с резким ростом случаев обструктивного апноэ сна. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что в жаркие дни вероятность появления апноэ повышается на 45 процентов (Nat Commun).

Ученые проанализировали более 62 миллионов ночей сна у 116 тысяч человек в 41 стране, используя FDA-сертифицированные датчики под матрасом. Выяснилось, что при температуре выше 27 °C риск возникновения апноэ сна на следующую ночь возрастает почти в полтора раза по сравнению с прохладной погодой (около 6 °C). Этот эффект был особенно выражен в европейских странах и среди людей с избыточным весом.

Исследователи подчеркивают, что апноэ сна не только нарушает сон, но и увеличивает риск диабета, гипертонии и смертельных ДТП. По их словам, ограничение глобального потепления может стать эффективной стратегией профилактики ухудшения сна и связанных с ним последствий.

Ранее ученые рассказали о катастрофических последствиях глобального потепления для людей — выяснилось, что к 2100 году жара спровоцирует резкий рост числа пожаров в городах по всему миру.

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