Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 18 июня 2025Из жизни

Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

22-летняя порномодель Джулия Филиппо утверждает, что получила психологическую травму после работы с Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Sun.

Филиппо помогала Бонни Блю провести один из экстремальных секс-марафонов. При этом она сама не появлялась перед камерой. У нее была вспомогательная роль: она не отходила от Бонни Блю до самого конца, поправляла ей волосы и подавала воду.

Филиппо не уточняет, когда именно это произошло. Известно, что в январе Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставила мировой рекорд. Каждому из них она уделяла не более 41 секунды.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

В интервью подкасту, который ведет порномодель Камилла Араухо, Филиппо призналась, что сожалеет об участии в затее Бонни Блю. «Я ужасно люблю и ее, и наших менеджеров, но это причинило мне такую травму», — сказала она. Араухо добавила, что из-за Бонни Блю Филиппо пришлось посещать сеансы психотерапии.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Экс-премьер Украины заявил о наличии денег у Киева только на теракты

    На Солнце ночью произошла мощная вспышка

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

    Обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу»

    Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

    Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

    Политолог оценила сроки конфликта Израиля и Ирана

    Стало известно о графике работы Путина на ПМЭФ-2025

    Юрист предупредил о штрафах для обрызгавших пешеходов грязью водителей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости