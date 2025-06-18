Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

22-летняя порномодель Джулия Филиппо утверждает, что получила психологическую травму после работы с Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Sun.

Филиппо помогала Бонни Блю провести один из экстремальных секс-марафонов. При этом она сама не появлялась перед камерой. У нее была вспомогательная роль: она не отходила от Бонни Блю до самого конца, поправляла ей волосы и подавала воду.

Филиппо не уточняет, когда именно это произошло. Известно, что в январе Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставила мировой рекорд. Каждому из них она уделяла не более 41 секунды.

В интервью подкасту, который ведет порномодель Камилла Араухо, Филиппо призналась, что сожалеет об участии в затее Бонни Блю. «Я ужасно люблю и ее, и наших менеджеров, но это причинило мне такую травму», — сказала она. Араухо добавила, что из-за Бонни Блю Филиппо пришлось посещать сеансы психотерапии.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.