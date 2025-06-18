23:20, 18 июня 2025

Дуров рассказал о своих официально признанных детях

Дуров рассказал о шести детях, для которых он официально является отцом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью журналу Le Point рассказал о шести детях, для которых он официально является отцом.

По словам предпринимателя, они родились в отношениях с тремя разными женщинами.

Он сообщил, что составил завещание на фоне рисков, связанных с его деятельностью. При этом получить доступ к состоянию можно будет не ранее чем через 30 лет.

Дуров уточнил, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство, в том числе те, кто родился от донорской спермы.

Ранее стало известно, что бизнесмен стал отцом более 100 биологических детей.

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