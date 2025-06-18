Германия предложила Ирану переговоры словами «еще не поздно»

МИД Германии: Мы дали понять Ирану, что еще не поздно сесть за стол переговоров

Германия на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля дала понять Тегерану, что еще не поздно сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передает Reuters.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам о решении [проблемы иранской ядерной программы]. Однако Иран должен действовать немедленно... Никогда не поздно сесть за стол переговоров, если у вас есть на то искренние намерения», — сказал глава немецкого МИД.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран жестко ответит на любое военное вмешательство США в конфликт с Израилем, а иранский народ никогда не сдастся и не согласится капитулировать. Он отметил, что люди, знающие историю Ирана, никогда не будут говорить с ним языком угроз.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.