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00:06, 18 июня 2025Мир

Глава ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля

WAM: Глава ОАЭ Нахайян обсудил с президентом Ирана нападение Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран. Политик выразил поддержку любой инициативы, направленной на деэскалацию конфликта, информирует эмиратское информационное агентство WAM.

Как отмечается, стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для регионального мира и безопасности.

«Звонок касался израильских военных нападений на Исламскую Республику Иран. Его Высочество выразил солидарность ОАЭ с Ираном и его народом в эти сложные времена», — указали журналисты.

Эмираты продолжают проводить интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь снизить напряженность, говорится в статье. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил приверженность ОАЭ любой инициативе, направленной на достижение этой цели.

Ранее в МИД РФ заявили, что израильские атаки на мирные атомные объекты в Иране незаконны. В ведомстве подчеркнули, что атаки создают неприемлемые угрозы международной безопасности.

До этого сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы 17 июня атаковали и уничтожили как минимум двенадцать ракетных баз Ирана.

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