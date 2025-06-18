Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:37, 18 июня 2025Наука и техника

Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

«Роскосмос»: «Союз-5» запустит нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Российская перспективная среднетяжелая ракета «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм, рассказал в Совете Федерации глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, на низкую околоземную орбиту «Союз-5» будет выводить почти в два раза более тяжелую нагрузку, чем действующий носитель «Союз-2» — 17 тонн вместо 8,7. «И соответственно стоимость [выведения одного килограмма на орбиту] упадет с 500 до 300 тысяч рублей», — сказал Баканов.

Он добавил, что выведением космических аппаратов на «Союзе-5» могут заинтересоваться страны, которые не готовы доверять свои запуски США.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее госкорпорация сообщила, что Конструкторским бюро химавтоматики завершено изготовление двигателя РД0124МС второй ступени перспективной ракеты «Союз-5».

Также в июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

    Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

    В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

    Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

    Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

    Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

    Российские туристы посетили 9D-кинотеатр в Китае и остались с переломами ног и ушибами

    Посол в Израиле рассказал о планах по переносу посольства

    Взорванную дроном ВСУ машину обратившегося к Путину курского чиновника сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости