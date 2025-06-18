Двуступенчатые ракеты «Саджил» применялись в боевых условиях впервые

КСИР: Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую ракету «Саджил»

Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Двенадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам. Военные Ирана отметили, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.

До этого сообщалось, что Иран использовал баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan в ходе ответных ударов по израильским объектам.