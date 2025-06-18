Page Six: Канье Уэст взял новое имя Йе Йе из-за бюрократической формальности

Рэпер Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности, из-за которой он обязательно должен был указывать и имя, и фамилию в связанных с его бизнесом документах. Его новое имя — Йе Йе, пишет Page Six со ссылкой на представителя американского исполнителя.

До этого сообщалось, что Канье Уэсту пришлось изменить имя с Йе на Йе Йе, но причина не раскрывалась.

«Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине "странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии"», — указано в материале.

Сам музыкант отмечает, что хотел бы, чтобы окружающие обращались к нему исключительно как к Йе, но в индустрии его до сих пор называют именем, данным при рождении.

Ранее официальный представитель рэпера и дизайнера Канье Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы его называли Йе (Ye), так как исполнитель считает свое имя рабским. «Йе — чернокожий мужчина в Америке, который, как и все остальные, хочет иметь право на полное самоопределение», — добавил он.