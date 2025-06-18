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16:42, 18 июня 2025Экономика

Названы главные критерии при выборе загородного жилья

«Известия»: При выборе элитного загородного жилья важнее всего локация
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупатели элитного загородного жилья в России в первую очередь обращают внимание на локацию. О главных критериях при выборе такой недвижимости рассказал генеральный директор ГК «Атера» Ашот Саркисов в беседе с «Известиями».

Эксперт отметил, что важны не только престижность района, но также экология, природа и доступность инфраструктуры. Покупатели хотят видеть внутри поселка все необходимое: магазины, рестораны, спортзалы — однако таких проектов пока мало. Кроме того, собственникам важна удаленность от деловых центров и возможность добраться до них без пробок. По этой причине поселки рядом с платными трассами пользуются спросом.

Многие также обращают внимание на перспективы развития территории и внешний вид поселка. Покупатели ценят одинаковый дизайн фасадов, ландшафта и общественных зон. Другой важный фактор — качество материалов и строительства. «Лидеры рынка дают гарантии на работы, чтобы у владельцев не было проблем при эксплуатации, особенно при круглогодичном проживании», — рассказал Саркисов.

Он добавил, что клиентам важна функциональность жилья, в том числе наличие раздельного санузла и подогрева зимой. Также желательно, чтобы в доме был гостиничный сервис: консьержи, организация мероприятий.

Ранее стало известно, что продажи элитных новостроек в Москве снизились на 38 процентов за месяц.

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