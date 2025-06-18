Озвучена причина госпитализации министра внутренней безопасности США

Маклафлин: Министр внутренней безопасности США Ноэм в больнице из-за аллергии

Аллергия стала причиной госпитализации министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Ее озвучила в разговоре с РИА Новости помощник чиновницы Триша Маклафлин, отметив, что Ноэм находится в больнице и поправляется.

«У министра Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее привезли в больницу из-за излишней предосторожности. Она в сознании и выздоравливает», — уточнила Маклафлин.

О том, что американский министр внутренней безопасности попала в больницу в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN. «В больнице она была в сознании и разговаривала со своей личной охраной», — уточнялось в сообщении.

Издание The Hill называло Кристи Ноэм одной из возможных кандидатов на пост следующего президента США на выборах в 2028 году.