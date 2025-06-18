Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 18 июня 2025Из жизни

Пенсионерка завещала миллион долларов молодому эскортнику

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

В Канаде 84-летняя вдова завещала молодому любовнику почти все свое состояние. Об этом сообщает CP 24.

Пенсионерка Джанет Генри, потерявшая мужа 17 лет назад, оставила в наследство 54-летнему Саймону Гарстину около миллиона долларов (78,6 миллиона рублей) — почти все свои сбережения. Генри познакомилась с Гарстином через Skype в феврале 2021 года. Вскоре у них завязались близкие отношения. Племянники покойной — Джиллиан и Росс Сатерленд МакКроун — утверждают, что мужчина-эскортник воспользовался уязвимостью одинокой пожилой женщины, особенно усилившейся во время пандемийных ограничений.

Судья Гэри Уэзерхилл в своем решении от 12 июня отметил, что между августом и октябрем 2021 года пара провела несколько ночей вместе, причем Генри щедро оплачивала «услуги сопровождения и интимного характера». Последняя их встреча произошла за три недели до смерти женщины, когда Гарстин гостил у нее дома три дня подряд.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Особое внимание в суде уделялось анализу переписки, которая, по мнению истцов, доказывает психологическую зависимость пожилой женщины от молодого любовника. «Установление неправомерного влияния может основываться на косвенных доказательствах, — отметил Уэзерхилл. — В данном случае мы видим значительную разницу в возрасте, кратковременность знакомства и финансовую заинтересованность ответчика».

Сам Гарстин настаивает, что Генри была независимой женщиной. По его словам, она сама определяла условия их отношений. Его адвокаты подчеркивают, что именно их клиент находился в финансовой зависимости, поскольку его доход полностью формировался за счет платежей от покойной. Окончательное решение по делу Генри ожидается в конце июня.

Ранее 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Она давно мечтала о переезде и с радостью начала новую жизнь в Хургаде. Большинство друзей британки отказались принимать ее выбор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

    Австралия ввела санкции против теневого флота России

    Израильские ВВС нанесли удар по университету в Тегеране

    В Германии заявили об ударе США по Украине из-за Трампа

    Зеленский сократил программу визита в Канаду

    Пенсионерка завещала миллион долларов молодому эскортнику

    ВСУ оснастили «мотолыгу» бомбометом

    В Израиле заявили о риске удара США по Ирану при отсутствии сделки

    Сенат США отложил обсуждение санкций против России

    Водителей предупредили о первых признаках неисправности двигателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости