Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

Бутик Poison Drop обвинили в продаже бижутерии с 1000-процентной наценкой

Популярный российский бутик Poison Drop обвинили в продаже дешевой бижутерии с 1000-процентной наценкой. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, инфлюэнсеры в соцсетях возмутились товаром в упомянутом универмаге дизайнерских украшений. По их мнению, марка закупает фурнитуры и другие детали для своих изделий на маркетплейсах за 200-300 рублей.

При этом стоимость украшений, представленных к покупке в Poison Drop, в среднем составляет 15 тысяч рублей. В то же время цена на некоторые дизайнерские украшения бренда доходит до 70 тысяч рублей.

Так, в каталоге бренда представлено колье с красным сердцем, которое оценивается в 34 тысячи рублей. В описании к товару указано, что в состав материала входит латунь и имитированный жемчуг. Аналогичную подвеску с тем же составом можно найти на российском маркетплейсе за 271 рубль и имитацию жемчуга за 451 рубль.

Среди прочего, покупатели также отмечают отсутствие на некоторых дорогих товарах бирок, маркировок и гравировок. Вдобавок они уточняют, что спустя несколько месяцев изделия темнеют и теряют свой внешний вид.

В апреле российский блогер заказал сумку Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку.