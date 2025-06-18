Пожар в Тель-Авиве попал на видео

Пожар в Тель-Авиве на месте прилета попал на видео

Пожар в Тель-Авиве на месте прилета попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

В ночь на 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны, в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сбили израильский военный самолет. Уточнялось, что пилоту, управлявшему воздушным судном, удалось катапультироваться.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.