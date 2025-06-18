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17:00, 18 июня 2025Силовые структуры

Прокурор назвал число жертв орудовавшего в Москве маньяка-душителя Миргорода

В Москве прокурор просит признать маньяка Миргорода виновным еще в 16 убийствах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве прокурор просит признать маньяка-душителя Владимира Миргорода виновным еще в 16 расправах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, на счету маньяка, осужденного на пожизненное лишение свободы, числятся еще 15 женщин и мужчина, также он покушался на женщину, которую изнасиловал. Преступления он совершал с июня 2000-го по июнь 2004 года в различных районах Москвы и области — знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал подвезти или провести вместе время, а затем в безлюдных местах нападал.

Гособвинитель потребовал назначить Миргороду окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Маньяк отбывает пожизненный срок с 30 января 2012 года. Мосгорсуд признал его виновным в 16 расправах. В 2024 году во время изучения одного из уголовных дел прошлых лет прокурор получил заключение молекулярно-генетической экспертизы, которая установила совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода. Маньяка этапировали в Москву, где он дал признательные показания.

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