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20:40, 18 июня 2025Экономика

Путин встретился с главой Нового банка развития

РИА Новости: В Стрельне началась встреча Путина с главой Нового банка развития
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Серия международных встреч президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стартовала с беседы с руководителем Нового банка развития Дилмой Русеф. Об этом сообщило РИА Новости.

Это мероприятие началось в Стрельне. Кроме главы государства, в нем участвуют заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, а также министр финансов Антон Силуанов. Предполагается, что президент и Русеф поговорят о перспективах укрепления международных позиций Нового банка развития и флагманских инициативах российского председательства в БРИКС.

Ранее сообщалось, что в первый день работы форума Путин собрал совещание по экономическим вопросам. По словам организаторов ПМЭФ, график работы президента будет насыщенным. В Кремле заявили, что повестка Путина окажется очень напряженной.

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