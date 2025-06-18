Россиянам назвали пять факторов риска рака почки

Нефролог Пыриков предупредил о риске рака почки из-за пассивного курения

Нефролог Данила Пыриков заявил, что у некоторых людей выше вероятность развития рака почки. Пять факторов риска он назвал россиянам на своем YouTube-канале.

Как отметил Пыриков, рак почки может возникнуть из-за курения, причем как активного, так и пассивного. Еще одним фактором риска является ожирение, эпидемия которого последнее время фиксируется на территории России, продолжил он.

Кроме того, по словам врача, риск развития рака почки увеличивается с возрастом, но на это человек никак не может повлиять. Также большую роль в развитии данного заболевания играет генетическая предрасположенность. В заключение специалист предупредил, что патология может возникнуть у людей, которые работают с химическими веществами.

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