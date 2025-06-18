Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 18 июня 2025Путешествия

Россиянка описала поездку на Шри-Ланку фразой «в номере был десятисантиметровый скорпион»

Алина Черненко

Фото: PTG PRO / Getty Images

Российская туристка побывала на Шри-Ланке и пожаловалась на большое количество насекомых в отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что они с мужем поселились в отеле Thambapanni Retreat, расположенном в джунглях на курорте Унаватуна. В целом это место россиянке понравилось, но некоторые моменты ее смутили.

Материалы по теме:
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды» Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды»Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
10 мая 2022
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024

«Я далеко не первый раз в Азии, но только здесь нам встретилось столько живности, что я абсолютно расхотела когда-либо жить в отеле в джунглях. Например, у нас в номере был живой десятисантиметровый скорпион», — такими фразами описала свой опыт туристка.

В другие дни путешественница заметила скорпиона на дне их бассейна, огромного паука на внешней стороне номера и проползавшую мимо веранды полутораметровую змею.

Россиянку также удивило, что в номерах отелей вместо окон поставили деревянные ставни. «То есть, стекол не было вообще! На Шри-Ланке жарко, кондиционер работает без остановки, а открыть окно и впустить солнечный свет невозможно», — поразилась автор отзыва.

Ранее другая российская туристка побывала на Шри-Ланке и была разочарована поведением местных жителей и отдыхающих там соотечественников. Она назвала их «пьяным молодым хамлом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

    Раскрыто влияние разных жанров кино на психику

    Россиянка описала поездку на Шри-Ланку фразой «в номере был десятисантиметровый скорпион»

    В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте Израиля и Ирана

    Тигрица растерзала крокодила

    Женщинам раскрыли простой способ оценить состояние здоровья в домашних условиях

    Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

    Спецпосланник США захотел встретиться с Лукашенко

    Подмосковный аэропорт ограничил работу

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенном нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости