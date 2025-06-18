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12:32, 18 июня 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о разнице российской и израильской систем ПВО

Военный Матвийчук: Подходы к системам ПВО в РФ и Израиле абсолютно разные
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Подходы к системам противовоздушной обороны (ПВО) в России и Израиле абсолютно разные, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О разнице техники специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что наша система ПВО — это ПВО войсковая, которая предназначена для защиты от воздушного нападения на поле боя от батальона до армии. Это так называемые секторальные зональные ПВО. Есть ПВО, которое покрывает страну зонами, например, огромная зона ПВО — это Москва, Санкт-Петербург, Челябинск», — поделился Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что по площади Израиль значительно меньше России.

«Поэтому у них ПВО подготовлено для выполнения задач прикрытия всей зоны страны — знаменитый железный купол для этого и разрабатывался. Единственное, что они не учли, что им придется воевать не с хуситами, а с огромной технологически развитой страной, такой, как выступает сегодня Иран. Так что подходы к системам ПВО абсолютно различные», — добавил он.

Основа ПВО Израиля составляет американской системы типа Patriot, хотя они показали не лучший результат

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 18 июня, выпустили по России почти полсотни беспилотников.

Также в ночь на 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана. Там отметили, что защитные системы страны работают для перехвата угрозы.

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