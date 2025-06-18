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00:30, 19 июня 2025Наука и техника

Стал известен способ распознать рак за три года до симптомов

Cancer Discovery: Выявление ctDNA помогает обнаружить рак до появления симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmytro Vynohradov / Unsplash

Американские ученые обнаружили, что в крови можно найти следы онкологических заболеваний задолго до появления симптомов. Анализ образцов показал: у некоторых пациентов характерные фрагменты ДНК опухоли появляются за три с лишним года до официального диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса изучили 52 образца крови — половина от людей, у которых впоследствии диагностировали рак, и половина от здоровых участников. В восьми случаях тест MCED (многораковая ранняя диагностика) уже тогда обнаружил циркулирующую ДНК опухоли. Причем в четырех из шести доступных более ранних образцов следы рака тоже были найдены — хотя в концентрации в 80 раз ниже пороговой.

Метод основан на выявлении ctDNA — фрагментов опухолевой ДНК, попадающих в кровоток. Их крайне мало, поэтому исследователи применяли алгоритмы с многоступенчатой проверкой. Но даже в текущем виде анализ оказался способен выявить рак в скрытой фазе у трети участников с будущим диагнозом.

Ученые подчеркивают: тесты нужно доработать, но уже сейчас ясно — перспективы у такого подхода огромные. Раннее выявление дает время для вмешательства, когда опухоль еще небольшая и хорошо поддается лечению.

Ранее ученые обнаружили, что хроническое воспаление может провоцировать развитие рака из-за действия белка онкостатина М. Блокировка его сигнального пути показала эффективность в снижении воспаления и может лечь в основу новых методов профилактики.

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