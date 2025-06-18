Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды фильма «Любовь и голуби»

aif.ru: Актрису Наталью Тенякову беспокоили тромбы и проблемы с сердцем

У звезды легендарного советского фильма «Любовь и голуби», народной артистки России Натальи Теняковой были проблемы с сердцем. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источники из окружения актрисы.

«У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем», — заявил собеседник издания.

Ранее стали известны подробности прощания с Натальей Теняковой.

Артистки не стало в возрасте 80 лет. В качестве причины названа острая сердечная недостаточность. На ее счету множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.