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00:06, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Стало известно об ожидающемся заявлении Трампа

CNN: В самое ближайшее время ожидается заявление Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В самое ближайшее время ожидается заявление президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что американский лидер созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого стало известно, что Трамп начал экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Уточняется, что сейчас глава Белого дома взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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