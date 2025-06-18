Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:26, 18 июня 2025Экономика

Торговля России и Евросоюза достигла минимальных цифр впервые с 1999 года

РИА: Торговля России и ЕС опустилась ниже 5 миллиардов евро в апреле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Торговля России и Евросоюза (ЕС) в апреле текущего года опустилась ниже пяти миллиардов евро. Показатель стал минимальным с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

Так, российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. При этом поставки европейской продукции в РФ сократились на семь процентов, составив 2,6 миллиарда евро.

Объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро. И это на 11 процентов меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она снижалась ниже 5 миллиардов евро в июне прошлого года.

На сегодняшний день основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия. При этом товарооборот за апрель сократился на 13 процентов. В свою очередь, торговля с Венгрией выросла на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что США в апреле увеличили закупки платины из России до максимального с октября 2024 года значения.

До этого стало известно, что в марте товарооборот между Москвой и Вашингтоном вырос в 1,5 раза, до 573 миллионов долларов. Это стало максимумом за два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Глава Роснедр рассказал о возможностях российских месторождений редкоземельных металлов

    Большой семерке не удалось склонить Трампа к антироссийской риторике

    Экс-премьер Украины заявил о наличии денег у Киева только на теракты

    На Солнце ночью произошла мощная вспышка

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

    Обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу»

    Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

    Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

    Политолог оценила сроки конфликта Израиля и Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости