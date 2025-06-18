Торговля России и Евросоюза достигла минимальных цифр впервые с 1999 года

РИА: Торговля России и ЕС опустилась ниже 5 миллиардов евро в апреле

Торговля России и Евросоюза (ЕС) в апреле текущего года опустилась ниже пяти миллиардов евро. Показатель стал минимальным с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

Так, российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. При этом поставки европейской продукции в РФ сократились на семь процентов, составив 2,6 миллиарда евро.

Объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро. И это на 11 процентов меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она снижалась ниже 5 миллиардов евро в июне прошлого года.

На сегодняшний день основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия. При этом товарооборот за апрель сократился на 13 процентов. В свою очередь, торговля с Венгрией выросла на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что США в апреле увеличили закупки платины из России до максимального с октября 2024 года значения.

До этого стало известно, что в марте товарооборот между Москвой и Вашингтоном вырос в 1,5 раза, до 573 миллионов долларов. Это стало максимумом за два года.