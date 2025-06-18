Трамп поставил последний ультиматум Ирану

Трамп заявил, что выступает с последним ультиматумом Ирану

США выступают с «последним ультиматумом» Ирану, терпение Вашингтона на исходе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Действительно, можно сказать и так. Может быть, это мой окончательный ультиматум», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, ставил ли он Тегерану крайний срок для урегулирования спорных вопросов.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Кроме того, глава Белого дома, отвечая на вопрос о судьбе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пожелал ему удачи.