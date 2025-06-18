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17:34, 18 июня 2025Мир

Трамп поставил последний ультиматум Ирану

Трамп заявил, что выступает с последним ультиматумом Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

США выступают с «последним ультиматумом» Ирану, терпение Вашингтона на исходе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Действительно, можно сказать и так. Может быть, это мой окончательный ультиматум», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, ставил ли он Тегерану крайний срок для урегулирования спорных вопросов.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Кроме того, глава Белого дома, отвечая на вопрос о судьбе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пожелал ему удачи.

Вот это да!
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