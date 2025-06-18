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17:23, 18 июня 2025Мир

Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

Трамп в ответ на вопрос о судьбе лидера Ирана Хаменеи пожелал ему удачи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о судьбе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пожелал ему удачи. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Желаю ему удачи», — сказал он.

Трамп также заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. «Может быть, а может, и нет», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома также обратился к Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».

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