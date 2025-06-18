Трамп заявил о нежелании втягиваться в военный конфликт с Ираном

Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу только одного: Иран не может обладать ядерным оружием. Вот и все», — сказал глава Белого дома. По его мнению, Иран применил бы ядерные вооружения против граждан США «и других людей, и ужас был бы во всем мире».

Политик также заявил, что не исключает смены власти в Иране, так как, по его мнению, может случиться «все что угодно».

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли Соединенные Штаты удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется».