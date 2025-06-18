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06:22, 19 июня 2025Наука и техника

Турция разработает двигатель для нового истребителя в 2032 году

Турецкая компания TAI разработает двигатель для истребителя Kaan в 2032 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dimir / Wikimedia

Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует завершить разработку двигателя для турецкого истребителя Kaan в 2032 году. Об этом пишет Breaking Defense.

Сейчас образец Kaan, который проходит летные испытания, оснащен турбовентиляторными двигателями General Electric F110 производства США. Анкара планирует создать собственный силовой агрегат, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Глава TAI Мехмет Демироглу сообщил, что компания начала работу над новым двигателем TF35000. Мотор разрабатывают совместно с компаниями Tusas Engine Industries и TRMotor. По его словам, ранние испытания силовой установки могут провести в 2026 году, а в 2032-м его могут установить на Kaan.

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Летные испытания демонстратора технологий Kaan начались в 2024 году, а первый прототип может начать полеты в первом квартале 2026 года. До 2027-го планируют создать три прототипа для тестов. Всего для летных испытаний хотят собрать шесть самолетов.

В мае стало известно, что турецкая компания TUSAS ускорит работы по созданию истребителя Kaan, чтобы поставить первый самолет военно-воздушным силам страны в 2028 году.

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