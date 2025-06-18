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23:27, 18 июня 2025Мир

В Иране сообщили о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль

Fars: Армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль, об этом сообщило агентство Fars.

«В ходе шестого этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками... были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — говорится в публикации.

Ранее Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

Также сообщалось, что КСИР нанес удар по штаб-квартире «Моссада», жертвами которого стали многие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью новой иранской ракеты. Позднее стало известно, что Тегеран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль»).

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