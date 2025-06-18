В Иране сообщили о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль

Fars: Армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

Армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль, об этом сообщило агентство Fars.

«В ходе шестого этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками... были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — говорится в публикации.

Ранее Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

Также сообщалось, что КСИР нанес удар по штаб-квартире «Моссада», жертвами которого стали многие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью новой иранской ракеты. Позднее стало известно, что Тегеран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль»).