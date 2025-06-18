В Израиле заявили о готовности Ирана к переговорам

JP: Иран готов к переговорам и просит Катар и Оман выступить посредниками

Иран готов к переговорам и просит Катар и Оман выступить посредниками в прекращении огня. Об этом в среду, 18 июня, сообщает израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Тегеран в среду передал сообщение Катару с просьбой организовать переговоры. «Мы готовы к переговорам, чтобы достичь соглашения с США, но Израилю нужно "успокоить ситуацию"», — заявили в Иране, по словам собеседника издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Кроме того, глава Белого дома, отвечая на вопрос о судьбе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пожелал ему удачи.