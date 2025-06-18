Депутат Чепа: Можно сказать, что саммит G7 провалился

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал прошедший саммит G7 («Большая семерка») провальным из-за досрочного отъезда президента США Дональда Трампа, что привело к отсутствию поддержки Украины. Об этом парламентарий рассказал «Ленте.ру». Так он прокомментировал информацию об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита без финансовой и политической поддержки.

«В первую очередь это связано с тем, что преждевременно саммит покинул Трамп. (…) Не состоялась запланированная с Зеленским встреча, на которую киевский режим очень рассчитывал, также как и не состоялся еще ряд встреч, запланированных на этом саммите. Поэтому не было получено ожидаемое Киевом решение по групповому осуждению и дальнейшим действиям против России, поэтому можно сказать, что этот саммит провалился», — сказал Чепа.

По его мнению, что это саммит еще раз показал зависимость Европы и «Большой семерки» от США.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. Авторы статьи отметили существенное различие между прошлым коммюнике G7 и опубликованным ныне. В последнем говорится, что страны «семи» приветствуют усилия Трампа по урегулированию кризиса на Украине и хотят усилить давление на Россию, в том числе санкционное. В сравнении с этим заявлением все прочие содержали значительно более жесткие формулировки.

Газета Berliner Zeitung (BZ) сообщила, что несостоявшаяся встреча Трампа и Зеленского на полях саммита «Большой семерки» стала ударом для Киева, что может означать, что конфликт отодвигается для США на второй план.