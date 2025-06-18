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06:30, 19 июня 2025Наука и техника

В России рассказали об уязвимости системы ПРО Израиля

Эксперт Баранец: Иран перегрузил систему ПРО Израиля множеством ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IMDO / Globallookpress.com

Вооруженные силы Ирана перегрузили систему противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) Израиля множеством ракет. Об уязвимости защитных систем Израиля рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с News.ru.

«У Израиля сложная четырехступенчатая система ПВО и ПРО, но и она не позволила обмануть законы физики. Когда израильские радары перегружаются огромным количеством ракет противника, они не знают, какую цель поразить», — сказал эксперт.

По его словам, имеющиеся запасы противоракет не позволят Израилю долго сражаться, поэтому там рассчитывают на помощь США.

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Ранее в июне источник агентств Fars сообщил, что иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боевыми частями «высокой разрушительной мощности».

В том же месяце стало известно, что в ходе ответных ударов по Израилю Иран использовал баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

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