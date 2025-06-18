В российском регионе спасли упавшую в яму корову

В Баймакском районе Башкирии спасли упавшую в яму корову

В российском регионе спасли корову, которая упала в яму. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Буренка провалилась в углубление в Баймакском районе Башкирии. На размещенных кадрах были запечатлены специалисты в форме, держащие в руках плотную веревку.

При этом в ролике видно, что корова не может выбраться самостоятельно. Жительница села Темясово вызвала пожарных, которые вызволили домашнее животное.

Ранее в июне в России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой. В МЧС Башкортостана поступила информация, что мужчина с псом Филимоном нуждаются в помощи.

