Вэнс пытался минимизировать участие США в конфликте между Израилем и Ираном

NYT: Вэнс выступал за минимальное участие США в ближневосточном конфликте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выражал беспокойство из-за потенциального конфликта на Ближнем Востоке и выступал за минимальное участие США в нем. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Вэнс пришел к выводу, что конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, и был готов поддержать «ограниченный израильский удар», но опасался, что это перерастет в затяжную войну.

Кроме того, американский вице-президент пытался удержать США от прямого участия в ближневосточном конфликте и призывал ограничиться только обменом разведданными.

По данным газеты, Израиль начал готовить операцию против Ирана в декабре 2024 года, а 9 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского кабмина четко дал понять, что операция началась.

Утверждается, что Трамп после разговора с Нетаньяху отметил, что США, «возможно, придется ему помочь», однако каких-то конкретных планов, как можно это сделать, у американского лидера не было.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности США вмешаться в ближневосточный конфликт. Он заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану.