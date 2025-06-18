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06:02, 18 июня 2025Наука и техникаЭксклюзив

Водителей предупредили о первых признаках неисправности двигателя

Автоэксперт Ракитин: Подозрительные звуки расскажут о неисправности двигателя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Подозрительные звуки, запахи, изменения в тяге могут говорить о неисправности двигателя. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Он советует при появлении первых признаков обращаться на диагностику.

«Любой подозрительный звук, который издает ваш двигатель — это уже повод. Щелчки могут быть, треск. Любой подобный звук — это повод, чтобы обратиться хотя бы на диагностику», — сказал Ракитин.

Если из под капота раздается металлический лязг, то на таком автомобиле лучше совсем не ехать, так как металлические звуки могут свидетельствовать о серьезной проблеме, посоветовал эксперт,

«Потеря мощности, потеря тяги, нестабильный холостой ход, все это говорит о том, что с мотором что-то не то», — добавил Ракитин.

Он отметил, что посторонние запахи, например сгоревшего масла или бензина, тоже могут говорить о неисправности в двигателе.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сообщал, что современный двигатель легкового автомобиля может прослужить 200 тысяч километров без капитального ремонта. Он отмечал, что прежде выпускали двигатели, которые были способны пройти миллион километров.

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