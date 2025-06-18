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12:32, 19 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предостерегла от снижения уровня холестерина в некоторых случаях

Врач Мальцова: Холестерин бывает не только плохим, но и хорошим
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Врач-педиатр и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова предупредила, что в некоторых случаях не стоит снижать уровень холестерина. Кому именно нужно особенно следить за этим показателем, она рассказала «Ленте.ру».

Мальцова рассказала, что холестерин важен для здоровья человека, поскольку участвует в формировании клеточных мембран, выработке гормонов и витамина D. По ее словам, это вещество бывает разным: не только плохим (липопротеины низкой плотности; ЛПНП), но и хорошим (липопротеины высокой плотности; ЛПВП). Первый может откладываться на стенках сосудов, образуя бляшки и нарушая кровоток. Второй же, наоборот, помогает очищать сосуды, транспортируя излишки холестерина в печень для оперативной переработки, объяснила врач.

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Она обратила внимание на то, что следить за уровнем холестерина и при необходимости обращаться к врачу для его снижения особенно важно людям с рядом факторов риска. В их числе — наследственная предрасположенность, лишний вес, гипертония, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.

Если вы не входите в группу риска, и уровень холестерина в пределах нормы — снижать его не нужно. Узнать свой средний уровень холестерина можно по анализу крови — липидограмме, определяющей не только общий холестерин, но и уровень «плохого» и «хорошего» жира, а также триглицеридов

Марина Мальцова педиатр

Ранее нейрохирург Гильермо Россони заявил, что у мужчин и женщин инсульт протекает по-разному. Так, у последних, по его словам, больше распространены нетипичные признаки данного заболевания.

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