Захарова: Запад приучил Киев как капризного ребенка

Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня они хотят больше ракет, завтра они хотят больше денег», — сказала она. По мнению дипломата, вместе с этим украинские власти «не хотят работать», требуя от других, чтобы им «все строили, восстанавливали».

Ранее Захарова заявила, что перезагрузка отношений России возможна с теми европейскими странами, где появятся лидеры, которые будут способны «свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму».

Она добавила, что в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и равноправного сотрудничества на основе интересов друг друга.