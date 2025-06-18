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13:29, 18 июня 2025Мир

Захарова рассказала о новом раунде переговоров России и США

Захарова: Россия ждет предложений от США по датам нового раунда переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия ждет от США предложений по времени и месту следующего раунда переговоров. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы ждем от американской стороны предложений по датам и логистике для возобновления переговоров», — отметила дипломат.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что США предложили России взять паузу в контактах по нормализации двусторонних отношений, однако стороны в ближайшем времени достигнут новой договоренности по следующей встрече. В частности, он указал на то, что МИД и Госдепартамент вскоре обсудят время и место следующей встречи.

16 июня Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Дипломат выразила надежду на то, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

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