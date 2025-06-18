Захарова заявила о мутации Киева в террористическую ячейку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что Киев мутировал в террористическую ячейку, пока Запад выполнял все, что тот хочет, и «дальше будет хуже».

«Я об этом говорила три года назад и хочу подтвердить: дальше объектами террористических атак станут те, кто создавал киевский режим», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует. По мнению дипломата, вместе с этим украинские власти «не хотят работать», требуя от других, чтобы им «все строили, восстанавливали».