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21:56, 18 июня 2025Мир

Захарова заявила о мутации Киева в террористическую ячейку

Захарова заявила о мутации Киева в террористическую ячейку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что Киев мутировал в террористическую ячейку, пока Запад выполнял все, что тот хочет, и «дальше будет хуже».

«Я об этом говорила три года назад и хочу подтвердить: дальше объектами террористических атак станут те, кто создавал киевский режим», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует. По мнению дипломата, вместе с этим украинские власти «не хотят работать», требуя от других, чтобы им «все строили, восстанавливали».

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