Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков

Захарова: У Киева есть компромат на западных политиков, в том числе на британцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях ПМЭФ заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков, в том числе на британцев.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация обладают сведениями о том, кто из союзников участвовал в подготовке операций на территории России, в спонсировании диверсий.

Захарова добавила, что Запад в лице Украины получил «уникальную террористическую ячейку», которая представляет европейцев.

Ранее представитель МИД отметила, что Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует.

