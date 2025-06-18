Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях ПМЭФ заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков, в том числе на британцев.
По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация обладают сведениями о том, кто из союзников участвовал в подготовке операций на территории России, в спонсировании диверсий.
Захарова добавила, что Запад в лице Украины получил «уникальную террористическую ячейку», которая представляет европейцев.
Ранее представитель МИД отметила, что Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует.