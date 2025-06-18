Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался об уходе Теняковой

Актер Александр Михайлов назвал Тенякову удивительной и талантливой артисткой

Народный артист РСФСР, звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов прокомментировал уход актрисы Натальи Теняковой. Об этом пишет «Абзац».

Михайлов заявил, что его коллега была удивительной и талантливой актрисой, а также отметил ее высокий профессионализм, чувство юмора и доброжелательность. По его словам, Тенякова демонстрировала потрясающие работы как в кино, так и на театральной сцене.

«Только замечательные слова в адрес Наташи можно сказать. Мне повезло, что я с ней был знаком. Это уникальное явление и огромная потеря», — добавил артист.

Натальи Теняковой не стало в возрасте 80 лет. В качестве причины названа острая сердечная недостаточность. На счету актрисы множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.