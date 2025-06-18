Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:01, 18 июня 2025Культура

Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался об уходе Теняковой

Актер Александр Михайлов назвал Тенякову удивительной и талантливой артисткой
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР, звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов прокомментировал уход актрисы Натальи Теняковой. Об этом пишет «Абзац».

Михайлов заявил, что его коллега была удивительной и талантливой актрисой, а также отметил ее высокий профессионализм, чувство юмора и доброжелательность. По его словам, Тенякова демонстрировала потрясающие работы как в кино, так и на театральной сцене.

«Только замечательные слова в адрес Наташи можно сказать. Мне повезло, что я с ней был знаком. Это уникальное явление и огромная потеря», — добавил артист.

Натальи Теняковой не стало в возрасте 80 лет. В качестве причины названа острая сердечная недостаточность. На счету актрисы множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России. Для этого он дождался отъезда президента США

    19-летняя невеста Лепса одной фразой ответила на критику романа с певцом

    ФИФА разрешила легионерам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты

    Стало известно о росте поставок российского угля за рубеж

    Стала известна судьба пытавшихся разместить в сети материалы ЕГЭ россиян

    В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

    «Вкусно — и точка» пообещала не продавать пиво

    Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

    Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

    Россиян предупредили о штрафе за мытье машин во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости