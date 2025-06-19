Американцы выбрали между конфликтами на Украине и Ближнем Востоке

Fox News: Американцы считают конфликт на Ближнем Востоке важнее, чем на Украине

Американцы считают ситуацию на Ближнем Востоке важнее для США, чем кризис на Украине. Выбор между конфликтами граждане США сделали в рамках опроса Fox News.

По результатам опроса, 72 процента опрошенных говорят, что события на Украине имеют большое значение для жизни в США, при этом еще больше респондентов — 81 процент — говорят то же самое о ситуации на Ближнем Востоке.

56 процентов опрошенных избирателей поддерживают отправку помощи на Украина. Отмечается, что в течение последних трех лет этот показатель стабильно держится на уровне от 54 до 63 процентов.

Большинство американцев выступают за отправку финансовой помощи Украине и Израилю, однако партийная принадлежность опрошенных показывает поддержку разных стран. 70 процентов демократов поддерживают финансирование Киева по сравнению с 46 процентами поддержки от республиканцев, в то время как 71 процент республиканцев выступают за отправку помощи Израилю по сравнению с 43 процентами демократов.

Ранее газета Telegraph отметила, что Украине придется искать другие пути пополнения запаса вооружений из-за того, что Вашингтон намерен сократить военные поставки Киеву. Издание сообщает, что у Украины остаются три сценария для восполнения запасов вооружений — поставки от европейских стран, закупка американского оружия за европейские деньги или наращивание собственного производства при поддержке Европейского союза.