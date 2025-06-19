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07:16, 19 июня 2025Силовые структуры

Граждане королевства Марокко попытались незаконно пересечь госграницу России

Двух марокканцев задержали при попытке незаконно пересечь границу России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курганской области задержали двух граждан Королевства Марокко при попытке пересечения госграницы России. По решению суда обоих отправили в СИЗО. Об этом сообщает издание URA.

По данным органов дознания, нарушители попытались осуществить вторжение с территории Казахстана. Они намеревались обойти пункты пропуска через госграницу в Петуховском районе. По решению суда иностранцы пробудут под стражей до 11 августа.

Ранее в Ленинградской области пограничники пресекли две попытки иностранных граждан незаконно пересечь государственную границу России с Финляндией.

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