Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 19 июня 2025Россия

Хинштейн назвал сроки разминирования курского приграничья

Хинштейн: Разминирование Курской области завершится к концу года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разминирование Курской области завершится к концу года. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн журналистам «Звезды». Фрагмент общения с ним телеканал опубликовал в Telegram.

Врио руководителя региона отметил, что областные власти делают все возможное для ускорения этого процесса.

Также Хинштейн прокомментировал наступление российских войск в Сумской области Украины. Он назвал это знаковым для обеспечения безопасности жителей приграничья фактором. «Это свидетельствует о том, что мы движемся вперед, очень верим в нашу победу», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
Сегодня
«Мальвинки» и «черные вдовы». Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
«Мальвинки» и «черные вдовы».Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
23 мая 2025

Ранее стало известно о запланированной переброске в Курскую область нескольких тысяч граждан КНДР. Они будут восстанавливать регион и участвовать в разминировании приграничных территорий. Хинштейн назвал помощь со стороны КНДР серьезным подспорьем

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Российская школьница лишила отца коллекции швейцарских часов

    Разгромивший московский ресторан голодный иностранец попал на видео

    Названо число замешанных в дропперстве россиян

    Виктория Боня пожаловалась на воров ее косметики в пунктах выдачи

    Иран подтвердил проведение переговоров

    В Американской торговой палате заявили о выгодных перспективах в России

    Песков объяснил разлад Киева и Вашингтона

    Глава торговой палаты США высказался об ужесточении санкций против России

    Путин поговорил с Си Цзиньпином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости