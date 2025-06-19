Хинштейн назвал сроки разминирования курского приграничья

Хинштейн: Разминирование Курской области завершится к концу года

Разминирование Курской области завершится к концу года. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн журналистам «Звезды». Фрагмент общения с ним телеканал опубликовал в Telegram.

Врио руководителя региона отметил, что областные власти делают все возможное для ускорения этого процесса.

Также Хинштейн прокомментировал наступление российских войск в Сумской области Украины. Он назвал это знаковым для обеспечения безопасности жителей приграничья фактором. «Это свидетельствует о том, что мы движемся вперед, очень верим в нашу победу», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о запланированной переброске в Курскую область нескольких тысяч граждан КНДР. Они будут восстанавливать регион и участвовать в разминировании приграничных территорий. Хинштейн назвал помощь со стороны КНДР серьезным подспорьем