Оглашен приговор россиянке из-за разбившейся о дорожный знак подруги

Суд дал 3,5 года 22-летней жительнице Казани за смертельный тюбинг подруги

Начало событий в новости Вскрылись новые подробности о прокатившей подругу на смертельном тюбинге россиянке

Кировский районный суд Казани приговорил к 3,5 года лишения свободы 22-летнюю местную жительницу Эвелину Якупову, устроившую смертельный тюбинг 20-летней подруге Дарье Акиновой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Девушка признана виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Ее отправили в колонию-поселение и лишили права управлять транспортом на 2,5 года.

В ходе процесса вскрылись новые подробности о попытке подсудимой скрыть следы преступления. По версии следствия, 8 января Якупова привязала к своему автомобилю тюбинг, чтобы прокатить подругу. Она разогнала машину и «ватрушка» с Акиновой на скорости влетела в дорожный знак. Ее экстренно увезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшую. Эвелина рассказала им, что подруга скатилась на тюбинге с горы и врезалась в забор.

Тем временем на место происшествия приехали двое молодых людей, которые забрали «ватрушку» и скрыли следы крови. Но они не учли, что аварию сняли камеры уличного видеонаблюдения.

Следователи провели осмотр места трагедии и пришли к выводу, что Якупова говорит неправду. Установив обстоятельства ЧП, они поместили ее под стражу.

Адвокат Якуповой сообщила суду, что мать Акиновой примирилась с виновницей смертельного тюбинга. Эвелина перед ней извинилась и предлагала денежную компенсацию, но женщина отказалась от нее и не возражает против прекращения уголовного дела.