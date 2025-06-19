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13:06, 19 июня 2025Силовые структуры

Вскрылись новые подробности о прокатившей подругу на смертельном тюбинге россиянке

Прокурор запросил 5 лет жительнице Татарстана за смертельный тюбинг с подругой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов запросил пять лет лишения свободы жительнице казанского поселка Аракчино Эвелине Якуповой, которая устроила смертельный тюбинг подруге 20-летней Дарье Акиновой. Об этом сообщает издание «Лента новостей Татарстана».

На состоявших в суде прениях сторон прокурор предложил отправить девушку в колонию-поселения и запретить управление транспортом.

В ходе процесса вскрылись новые подробности о попытке подсудимой скрыть следы преступления. По версии следствия, 8 января Якупова привязала к своему автомобилю тюбинг, чтобы прокатить подругу. Она разогнала машину и «ватрушка» с Акиновой на скорости влетела в дорожный знак. Ее экстренно увезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшую. Эвелина рассказала им, что подруга скатилась на тюбинге с горы и врезалась в забор.

Тем временем на место происшествия приехали двое молодых людей, которые забрали «ватрушку» и скрыли следы крови. Но они не учли, что аварию сняли камеры уличного видеонаблюдения.

Следователи провели осмотр места трагедии и пришли к выводу, что Якупова говорит неправду. Установив обстоятельства ЧП, они поместили ее под стражу.

Адвокат Якуповой сообщила суду, что мать Акиновой примирилась с виновницей смертельного тюбинга. Эвелина перед ней извинилась и предлагала денежную компенсацию, но женщина отказалась от нее и не возражает против прекращения уголовного дела.

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