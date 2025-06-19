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12:26, 19 июня 2025Экономика

Песков рассказал о попавшей в жуткую ситуацию Европе

Песков: Европа сама себе «отрезала ногу», отказавшись от дешевой энергии из РФ
Дмитрий Воронин
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Европа сама себе «отрезала ногу», решив отказаться от дешевой энергии из России, заявил в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Европа, как главный торгово-экономический партнер, была заинтересована в поддержании добрых отношений с нашей страной, но теперь демонстрирует «полную, оголтелую враждебность и отрицание России», делая это за счет огромных материальных потерь.

Ее благополучие, богатство и предсказуемость, как выяснилось, зиждились на двух основах — дешевой безопасности от США и недорогой энергии из РФ, объяснил Песков, подчеркнув, что европейцы попали в жуткую ситуацию, при которой оба этих пункта стали неактуальны. «Причем если безопасность от Америки сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу», — рассказал он.

Рассуждая о причинах происходящего, Песков обратил внимание на глубинные процессы в ЕС, где, по его словам, «восторжествовал страшный популизм», в результате которого в большинстве стран к власти пришли малокомпетентные, пропитанные этим популизмом политики, не интересующиеся судьбой собственных сограждан за горизонтом ближайших выборов.

Еврокомиссия планирует отказаться от любых поставок российского газа уже в 2027 году. Сроки аналогичного шага в отношении ядерного топлива из РФ в Брюсселе после обсуждения решили пока не озвучивать.

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